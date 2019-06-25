منتخب الشطرنج يشارك في بطولة العرب للمراحل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الشطرنج مشاركة المنتخب في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من فئة تحت 6 سنوات إلى تحت 20 سنة للذكور والإناث التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو في العاصمة الأردنية عمان، كما تم اعتماد الوفد الذي يضم الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد رئيساً، وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد إدارياً وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني إدارية، وقسطنطين لاندا مدرب منتخب الرجال، ووالتر أرينسيبيا مدرب منتخب الفتيات بجانب مشاركة 21 لاعبا ولاعبة، وتأتي الموافقة على المشاركة في بطولة العرب الفردية بناء على توصية الجهاز الفني ضمن خطة المشاركة الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، وحضره الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي، أمين عام الاتحاد، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد، وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني، وطارق خوري، نائب رئيس الجهاز الفني وعبد الله عبدالرحمن وهشام الطاهر.

كما اعتمد الاجتماع التقارير المالية والإدارية وأثنى مجلس الإدارة على جهود الجهاز الفني والتنفيذي من خلال التنظيم والإشراف على 14 بطولة دولية بالتنسيق مع الأندية الأعضاء.

ووافق مجلس الإدارة على توصية الجهاز الفني بترشيح حكم الاتحاد الدولي أحمد النعيمي للقب حكما دوليا، وأيضا ترشيح الحكمين ماجد العبدولي وسلمان الطاهر للقب حكم اتحاد دولي، وذلك بعد استكمالهم كافة متطلبات وشروط الترشح.