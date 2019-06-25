«الهيئة» تعمم على الاتحادات اشتراطات إشهار الروابط والأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عممت الهيئة العامة الرياضة أمس الأول، على الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية، اشتراطات إشهار الروابط، وأوضحت أنه في ضوء الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الهيئة تجاه القطاع الرياضي بالدولة، يتعين عليها الالتزام في شأن إشهار الروابط بموافاتها بما يلي: اسم وشعار الرابطة باللغتين العربية والإنجليزية المعتمد من الأعضاء المؤسسين، ومقر الرابطة وعناوين الاتصال والتواصل والبريد الإلكتروني، وأهداف واختصاصات الرابطة ومهامها، والهيكل التنظيمي متضمناً مجلس إدارة الرابطة والإدارة التنفيذية والموارد المالية ومصادرها، والجهة التي تؤول إليها أصول الرابطة وموافقة الجهات المعنية والنظام الأساسي للرابطة معتمداً من الأعضاء المؤسسين، وموافقة الاتحاد الرياضي المعني وجمعيته العمومية، إن وجد، على إشهار الرابطة، وتفويض رسمي من قبل الاتحاد لصالح الرابطة بكافة الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بعملها على أن تكون مدة صلاحية التفويض دورتين انتخابيتين متتاليتين (8 سنوات) لمجلس إدارة الاتحاد من تاريخ منح التفويض، على أن يتم العمل بأحكام التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره من الهيئة أمس.

وفي سياق متصل، عممت الهيئة على الاتحادات والجمعيات واللجان بشأن إشهار الأندية موافاتها باسم النادي ومقره وأهدافه وشعاره المعتمد من الأعضاء المؤسسين، علاوة على مهامه واختصاصاته والهيكل التنظيمي ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، علاوة على الموارد المالية ومصادرها والجهة التي تؤول إليها أصول النادي، والنظام الأساسي معتمداً من الأعضاء المؤسسين، وموافقة الحكومة المحلية.

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وعلى خط آخر، افتتح محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قاعة استراحة المسرة في مقر الهيئة بدبي؛ حيث تعد إحدى مبادرات لجنة السعادة وجودة الحياة في الهيئة، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى تعزيز جوانب السعادة البيئية وخلق مقومات الراحة النفسية للموظفين والمتعاملين في الهيئة.

وحضر الافتتاح سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الموظفين والمتعاملين.

وأشاد محمد خلفان الرميثي، بدور اللجنة وما تقوم به من خلق مبادرات وأفكار تسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى الحفاظ على مؤشرات السعادة الوظيفية وجودة الحياة العملية.