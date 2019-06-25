شكرا لقرائتكم خبر عن بيع جوائز بيكر بالمزاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت اعتباراً من أمس، الجوائز والتذكارات الشخصية لنجم التنس الألماني بوريس بيكر، في المزاد العلني على الإنترنت، من طرف دار المزادات البريطانية، وايلز هاردي، من أجل سداد جزئي لديون بطل ويمبلدون 3 مرات الذي أشهر إفلاسه قبل عامين.
وتشمل الجوائز والتذكارات 82 قطعة لأصغر متوج في تاريخ البطولة الإنجليزية، وتضم أيضاً الميداليات، والكؤوس، والمضارب، والساعات، والصور الفوتوغرافية.
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