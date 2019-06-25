شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يتمتعون بقوى غير طبيعية وبسيطرة عقلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشف كتاب «ذا مين أون ماجيك كاربيتس: سيرشنج فور سوبرهيومان سبورتس ستار» (رجال على البساط السحري: البحث عن نجم رياضي خارق للطبيعة)، للصحفي الرياضي اد هاوكنز، عن القوى الخارقة للطبيعة التي يتمتع بها نجوم الرياضات، بدءاً من السيطرة العقلية على الخصم التي تعرف ب«جيدي»، وصولاً إلى تقليل سرعة الإيقاع، وانتهاء بقراءة المستقبل، وسواء كان الأمر محض صدفة، أو فهماً خاطئاً لأمور نفسية، يدعي بعض هؤلاء النجوم أنهم يتمتعون بقوى غير طبيعية، وتحدث المؤلف لمايكل ميرفي الذي جند حياته لمعرفة القوى الخارقة للرياضيين خصوصاً، وللأفراد عموماً، ويعلق: «إن كان هناك شيء نستخلصه من هذا الكتاب فهو بلا شك أن هناك أناساً يؤمنون بامتلاك البعض قوى خارقة للعادة لا يملكها غيرهم».

يلقب نجم السلة مايكل جوردان على، سبيل المثال، بأنه أعظم من مر على الملاعب الأمريكية في مسيرة استمرت 20 عاماً تقريباً. جوردان حطم أرقاماً قياسية وفاز ب6 ألقب مع شيكاجو بولز، وحصد جائزة أفضل لاعب للعام 5 مرات، وأفضل لاعب في نهائيات كرة السلة 6 مرات، وفي تشكيلة أفضل فريق سلة للعام 14 مرة، وهو واحد من أفضل فريق في التاريخ الذي يضم 50 لاعباً.

جوردان كان مميزاً لدرجة أنه عندما اعتزل في 2003 اعتزل معه قميصه بالرقم 23 في فريق ميامي هيت، رغم أنه لم يلعب معه أبداً. واشتهر جوردان بقفزته العالية جداً إذ يمكنه بطول 6 أقدام و6 إنشات القفز فوق شبكة السلة التي ترتفع مسافة 10 أقدام، وهذا يعني أنه كانت لديه القدرة على رفع جسمه 42 إنشاً عندما يكبس الكرة في الشبكة (الدنك).

جوردان هو شخصية «يودا» في مسلسل حرب النجوم، وأوبي وان وجاندالف في فيلم ملك الخواتم، ويعلق جورج ممفورد أستاذ «زن» وهي المدرسة اليابانية في التأمل والقوى النفسية الذي شاهد بأم عينيه جوردان في 1998 وهو يقفز قبل نهاية المباراة ب5.2 ثانية ليمنح فريقه الفوز بفارق نقطة: «كان جوردان في حالة نفسية لا وجود للأنا فيها، كل شيء كان يطفو أمامه، ويصعد، إنه شيء خيالي لأن وعيك تغير لدرجة أنك لم تعد تشعر بوجودك». وعلق جوردان حينها وقال: «عشت لحظة «زن»، رأيت الأشياء تتحرك ببطء أمامي وشاهدت الملعب بوضوح جداً، وقرأت ما يريد دفاع الخصم محاولة القيام به، انتهزت اللحظة ولم اشك بنفسي». ويعمل ممفورد مؤخراً مع فريق نيويورك نيكس ويعلم نجومه التأمل، كما عمل مع أندية إنجلترا: نادي بولتون في 2006 وتشيلسي في 2007 وفولهام.

ساحر ويمبلي

في بطولة أمم أوروبا 1996 واجه منتخب إنجلترا غريمه التقليدي اسكتلندا، وكانت إنجلترا بقيادة المدرب تيري فينابلز المرشح الأكبر للفوز بالمباراة، لكن انتهى الشوط الأول بلا أهداف، ثم سجل ألن شيرر هدف التقدم للإنجليز، ثم حصلت اسكتلندا على ركلة جزاء تصدى لها جاري ماكليستر وأهدرها، وسجلت إنجلترا هدفاً ثانياً عبر بول جاسكوين في الدقيقة 90 والذي حصل فيما بعد على لقب أفضل هدف في البطولة.

يقول البهلواني والساحر يوري جيلر الذي اشتهر بحيلة ثني الملعقة، إنه كان حينها في طائرة هيلكوبتر فوق ملعب ويمبلي مرتدياً قميص المنتخب، وإنه استخدم قوته الذهنية لتحريك كرة ماكليستر لتفشل ركلة الجزاء، وأنه صرخ من فوق على الكرة: «واحد، اثنان، ثلاثة، تحركي».

ويظهر فيديو المباراة أن كرة ماكليستر تدحرجت 2 إنش الى يمينه قبل ذهابها للحارس سيما، وكشف جيلر عن استدعائه للمباراة لكنه رفض الكشف عن هوية من طلب منه ذلك.

وقبل أمم أوروبا 2016 قال ماكليستر إنه لا يحقد على جيلر واضاف: «كنت أجري مقابلة مع مجلة إيطالية وذكرت اسم جيلر، ثم بعث لي رسالة. إذا سألتموني من أفضل رقم في هاتفك سأقول إنه جيلر، لا يزال مقتنعاً أبنه حرك الكرة في ويمبلي».

وادعى جيلر أنه درب أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بعد لقائه به في نيوجيرسي 1977 ويعلق جيلر: «كان محمد علي يعرف أن لديه قوة خارقة، ولذلك استخدمها عن دراية، علمته كيف يستخدم فن التخاطر، وكيف يستعمل الحاسة السادسة لطرح خصمه أرضاً».

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قارئ المستقبل

في 26 يونيو/ حزيران 1947 صدم عالم الملاكمة بنزال شوجر راي روبنسن مع جيمي دويل، ابن لاس فيجاس، على لقب العالم في كليفلاند ولاية أوهايو. دويل (22 عاماً) الذي لاكم 52 مرة وفاز ب43 نزالاً، استطاع هز أسطورة الملاكمة شوجر حتى الجولة السادسة، لكن روبنسن هيمن بعدها وأسقطه أرضاً في الجولة التاسعة، ذهب بعدها دويل للمستشفى، ولم يستيقظ أبداً.

يقول المؤلف في كتابه أن روبنسن كان يقرأ المستقبل وادعى أنه في عشية النزال راوده حلم بأنه سيقتل دويل، واضاف: «كنت أعرف ما سيجري في النزال، وهذه ليست أول مرة، مررت بهذه التجارب كثيراً».

جيش الشطرنج

تواجه عملاقا لعبة الشطرنج الروسيين أناتولي كاربوف، وفكتور كورشنوي، الملقب ب«فكتور الرهيب» والذي هرب لسويسرا من قبضة الاتحاد السوفييتي، في نهائي اللعبة بمدينة باجيو بالفلبين عام 1978.

كانت مباراة غريبة مع أصوات في رأس كورشنوي تتهمه بخيانة بلده، لكن كورشنوي كان يعلم أن هذه الأفكار ليست منه، بل من شخص يرتدي بدلة رسمية يجلس في الصف الأول من المتفرجين في القاعة.

طلب كورشنوي من الطبيب النفسي فلاديمير زوخار الخبير في التنويم المغناطيسي الذي كان عضواً في فريق خصمه كاربوف ترك الصف الأول، والجلوس في آخر القاعة. حيث استخدم كاربوف الطبيب النفسي لإضعاف خصمه، لكن كورشنوي جلب معه أستاذين في اليوجا لتحييد خطره، وقال بعد خسارة النهائي: «كنت أتوقع لعبة نداً لند، لكن بدلاً من ذلك جاء كل الجيش الأحمر بقيادة زوخار ضدي». ويقول مؤلف الكتاب إن كل ما استطاع كورشنوي سماعه أثناء المواجهة كان: «يجب أن تخسر، يجب أن تتوقف عن مقاومة كاربوف»، و«أنت خائن للشعب السوفييتي». وقيل أن كورشنوي تبادل النظرات بضع ثوان مع زوخار «خبير السيطرة العقلية في جهاز المخابرات السوفيتي «كي جي بي» وابتسم الأخير قبل أن يفقد كروشنوي أعصابه ويهدد بلكمه.

الحرب الباردة

أشعلت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة سباقاً محموماً على استقطاب أصحاب المواهب الخارقة من أجل تجنيدها لاختراق صفوف العدو، والتجسس، ومنعه من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وظل الطرفان ينفيان وجود مشروع عسكري في هذا السياق، إلى أن اعترفت «البنتاجون» في عام 1995 ب«تحققها من مواهب خارقة للطبيعة لمصلحة قومية»، وأن أمريكا لجأت لهذا المشروع بعد معرفتها باستخدام السوفييت أشخاصاً خارقين للعادة وأطباء نفسيين.

وتم تكليف الساحر جيلر بصفة مترجم لحظة توقيع معاهدة وقف أسلحة الدمار الشامل بين الطرفين اللذين قررا في نهاية المطاف استخدام «قواهما الخفية» لمصلحة الرياضة بدلاً من الجانب المظلم للدمار الشامل.