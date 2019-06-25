الكاميرون تبدأ مشوارها أمام غينيا بيساو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ الكاميرون اليوم الثلاثاء الدفاع عن لقبها عندما يلتقي المنتخب الذي يدربه الهولندي كلارنس سيدورف، منتخب غينيا بيساو المتواضع في المجموعة السادسة.

وسيون سيدورف (43 عاماً) النجم السابقق لمنتخب هولندا ونادي ميلان أمام فرصة إثبات جدارته على رأس الإدارة الفنية، حين يقود الكاميرون في حملة الدفاع عن اللقب. ويدخل منتخب «الأسود غير المروضة» المنافسات على استاد الاسماعيلية ضد منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضاً غانا وبنين.

وبعدما تولى مهامه العام الماضي، حقق سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم على رأس المنتخب المتوج بطلاً للقارة خمس مرات آخرها في الجابون 2017.

وتضم التشكيلة الكاميرونية لاعبين من أمثال حارس المرمى أندريه أونانا (23 عاماً)، والمخضرم إدريس كارلوس كاميني (35 عاما) حارس مرمى فنربغشة التركي.

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كما تعول على أسماء من قبيل كارل توكو إيكامبي لاعب فياريال الإسباني، علما بأن معظم التشكيلة التي أحرزت لقب 2017 ستغيب عن مصر 2019 لأسباب مختلفة، أبرزها مسجل هدف الفوز في النهائي ضد مصر (2-1)، فنسان أبوبكر لاعب بورتو البرتغالي الذي غاب عن أغلبية الموسم المنصرم بسبب الإصابة، ولم يستدعه سيدورف إلى التشكيلة.

وفي حين تسعى الكاميرون إلى اللقب السادس والاقتراب من مصر حاملة الرقم القياسي (7)، ستواجه في مجموعتها منتخباً لا يقل شأناً هو الغاني المتوج أربع مرات (1963، 1965، 1978، 1982).

ويبدأ فريق المدرب كويسي أبياه حملته في البطولة الحالية بلقاء اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية ضد منتخب بنين المتواضع، الباحث عن فوز أول في البطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة، والأولى منذ 2010.

وقال لاعب بنين جوردان رداً على ما إذا كان منتخب بلاده قادراً على تحقيق فوز تاريخي في النسخة الحالية «قد يبدو الأمر طموحاً جداً، لكن هدفنا هو بلوغ الدور ثمن النهائي»، المضمون لصاحبي المركزين الأولين في كل من المجموعات الست، وأفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتابع بشأن المدرب الفرنسي ميشال دوسييه الذي أشرف على بنين في أمم إفريقيا 2010، وعاد الى الإدارة الفنية في 2018 «عندما تسلم مهامه، أعطانا توجيهات واضحة بشأن الطريقة التي يرغب بها أن تنفذ الأمور. يتمتع بخبرة في كرة القدم الإفريقية».