شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: لم يصلنا عرض رسمي للغساني ورؤيتنا توافقت مع شتاين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قدم الوحدة مدربه الجديد، الهولندي موريس شتاين، ولاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم مؤخراً، الأروغياني نيكولاس ميلسي، والحسين صالح، والبرازيلي إدواردو فولتان «دودو» في مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر النادي؛ حيث سيتولى شتاين، تدريب الفريق خلفاً لمواطنه تين كات.

وحضر المؤتمر أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وعبدالسلام جمعة مشرف الفريق الأول. وعبدالله جعفر، عضو شركة كرة القدم.

وأكد أحمد الرميثي، أن النادي بالتوقيع مع شتاين، حرص على الاستمرار على إسناد مهمة التدريب للمدرسة الهولندية في الإشراف على المهمة لمواصلة النهج الذي اعتمده سلفه تين كات.

وقال: «قدرنا أن المدرسة الهولندية هي الأنسب وتابعنا مسيرة المدرب وجلسنا معه في الأيام الأخيرة بعد قرار تين كات بعدم الاستمرار، وتوافقت الرؤية مع المدرب ولديه إلمام كامل بالفريق وعلى هذا الأساس جاء التعاقد معه، ونحن في النادي متفقين مع رؤيته التي يحملها، وأيضاً له إلمام كامل بوضع الفريق، خاصة في ظل ظروف النادي التي تختلف عن الأندية الأخرى، بحساب أنه يشارك في البطولة الآسيوية ولديه استحقاق مهم أمام النصر السعودي في دور ال 16».

وأشار الرميثي، إلى أن ترشيح شتاين، جاء من قبل تين كات، والذي طلب أنه يقدم خدمات ودعم حتى لما بعد المعسكر حتى يتعرف المدرب الجديد إلى الفريق، ورأينا أن المدرب يأخذ المسؤولية كاملة ونمنحه كل الدعم كمدرب يملك الخبرة الكافية في الدوري الهولندي.

وعن الصفقات المقبلة قال: «لدينا 4 أجانب مكتملين الصفوف والمباراة القادمة مع النصر هي الأهم وبالأربعة الأجانب الموجودين، وباقي اللاعبين والمدرب تركيزهم على هذه المباراة، وأي لاعب يشكل إضافة سنتعاقد معه ولدينا تجارب سابقة؛ حيث تعاقدنا مع لاعبين في اللحظات الأخيرة».

وعن خروج بعض اللاعبين والتعاقدات الجديدة قال الرميثي: «مجلس الإدارة مطالب بالمحافظة على الميزانية العامة وهي من أبرز التحديات التي تواجه الأندية حالياً، الحديث عن أننا لا نصرف غير صحيح، كل مواردنا تصرف في خدمة نادي الوحدة، وهناك مشروع ليس بالضرورة الإعلان عنه الآن، لكن هناك مشروع جديد بوضع ضوابط واضحة في تحديد العلاقة بين اللاعبين والنادي وتعزيز مفهوم الحقوق والواجبات».

وأوضح الرميثي، أن العروض المقدمة للاعب يحيى في ظل الأخبار التي رشحت عن نية نادي بيرنلي الإنجليزي في ضمه لم تصل إلى مرحلة الطلب الرسمي، وقال: على اللاعبين في نفس وضعية الغساني الحرص على إثبات قدراتهم وإمكانياتهم في الدوري المحلي بالمقام الأول، لأنه ليس من الجيد أن يخوض اللاعب 4 أو 5 مباريات ببطولة الدوري ومن ثم يفكر بالاحتراف الخارجي، أرى أن وكلاء اللاعبين ومكاتب التسويق، تلعب دوراً كبيراً لمصالحها في مثل هذه الأمور وهذا حق مشروع لهم فهذا عملهم، لكني أرى أن الوقت غير مناسب بالنسبة إلى الغساني وأمثاله في كل الأندية الأخرى للاحتراف خارجياً، وأخبار تلقي الغساني لعرض من نادي إنجليزي غير صحيح ولم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن.

ورحب الرميثي بعبدالسلام جمعة، مؤكداً أنه عاد إلى بيته وتمنى له التوفيق في مهمته، مشيراً إلى رغبتهم في أن ينضم إلى الجهاز الإداري منذ الموسم الماضي، لكنه التزم بكلمته مع الظفرة ونشكرهم على تفهمهم للموضوع.

ومن جانبه أعرب الهولندي شتاين، عن سعادته بقيادة فريق الوحدة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى الذي يعمل بها خارج هولندا، وذكر أن التجربة الجديدة تعد تحدياً جديداً بالنسبة إليه، وقال إن الحديث الذي أدلى به تين كات عن الأجواء في الوحدة حفزته للقبول، وتقدم بالشكر لإدارة الوحدة على الحفاوة التي تلقاها منذ وصوله هو والجهاز المعاون له.

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وأشار المدرب الجديد إلى أن هناك عدداً من الأسباب التي دفعته للتعاقد مع نادي الوحدة في مقدمتها حديث تين كات عن النادي وتجربته معه وعن الأجواء الإيجابية، وقال: «عازمون على العمل الجاد في معسكر الإعداد، استعداداً لمباراة دوري أبطال آسيا لأنها في غاية الأهمية، وأتطلع للعمل مع جميع منظومة النادي».

وعن الأهداف والطموح قال: «تحدثت مع الإدارة أننا نريد حصد البطولات، وهدفنا أن نحقق الفوز في كل مبارياتنا، وكذلك منح الفرصة للشباب، وآمل أن أقدم موسماً جيداً وأن أحقق أهدافنا، ومهم جداً أن نواصل نتائج الإيجابية التي يحققها النادي.

فيما أوضح عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول والرديف، أنه سعيد بالعودة إلى بيته الأول وهو ليس غريباً على قلعة العنابي، ووجه جمعة الشكر لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، على الثقة وإلى أحمد الرميثي، وتمنى أن يكون إضافة جيدة للنادي وأن يسخر خبراته في خدمته والمساهمة في تحقيق الطموح، مؤكداً أن الوحدة مقبل على تحد كبير، وأن الضغوط قدر النادي الكبير دائماً.

وقدم عبدالسلام، اللاعبين الجدد ميلسي والحسين صالح ودودو، وقال: «ميلسي معروف للكل وهو موجود في الدوري منذ الموسم السابق، وسيكون إضافة مقدرة للفريق، وليس غريباً على الدوري، الحسين صالح، وهو لاعب يملك إمكانيات كبيرة ونحن على ثقة أن هؤلاء اللاعبين سيقدمون الإضافة للفريق واللاعب فولتان قضى فترة معايشة مع الفريق الأول، ونتمنى أن يوفق مع الفريق ونثق في قدراته ووقعنا عقداً معه كلاعب مقيم».

الوحدة يخوض 6 مباريات ودية في معسكر هولندا

غادرت بعثة الفريق الأول بنادي الوحدة في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى هولندا وذلك لتدشين مرحلة الإعداد الأولى بإقامة المعسكر الخارجي في الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 20 يوليو المقبل، ويقود البعثة عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول والرديف بالنادي، والهولندي موريس شتاين وتضم 25 لاعبا، حيث يستعد الفريق لخوض 6 مباريات تجريبية منها مباريتين أمام فريقين من الدرجة الأولى بالدوري الهولندي، بالإضافة لناد يوناني على أن يتم الكشف عن هوية بقية الفرق الأخرى لاحقاً.

ميلسي: أسعى إلى تقديم كل ما لدي مع الوحدة

شدد الأوروغواياني ميلسي على أنه يتطلع إلى تقديم كل ما لديه مع الوحدة في الموسم المقبل وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها النادي وجماهيره وأوضح ان سعادته كبيرة بالبقاء في الإمارات والتعاقد مع نادي الوحدة هو تحد بالنسبة له من أجل العمل بجدية كبيرة.

وقال: خضت تجربة جيدة مع فريق الهلال السعودي، الانضمام للوحدة تحد جديد خاصة وأنه ناد كبير ومنافس دائم على البطولات، ولدي سجل من الخبرة آمل ان أقدمه مع العنابي، ينتظرنا موسم قوي ونسعى للمنافسة في جميع البطولات.

وبدوره أعرب الحسين صالح عن سعادته بالانضمام للوحدة وقال: لدي دافع وتحد كبير بالتعاقد مع الوحدة ولاسيما أنه ناد كبير ولديه طموح البطولات وأيضا تحد شخصي بالنسبة لي لأثبت قدراتي للجميع وطموحاتنا كبيرة في الآسيوية والبطولات المحلية.