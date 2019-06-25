ختام بطولة شرطة رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منافسات كرة القدم ضمن أنشطة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية، بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المقدم فهد عبدالله بن جمعة ،رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والملازم أول طارق محمد الحمادي، مدير فرع الأنشطة الرياضية، وعدد من ضباط ومنتسبي القطاع الأمني، وحصلت الإدارة العامة للعمليات الشرطية على المركز الأول ومكتب القائد العام ونائبة على المركز الثاني وإدارة الدفاع المدني على المركز الثالث.

وأشاد المقدم فهد عبدالله بن جمعة، بالحماسة التي أبداها المشاركون من الإدارات المشاركة في الفعاليات الرياضية على مستوى القطاع الأمني، وحرصهم على المشاركة في منافسات مسابقة كرة القدم، مثمناً جهود اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، الفعالة والملموسة من خلال الاهتمام بتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة، حرصاً على تنمية القدرات والمهارات الرياضية لمنتسبي القطاع الأمني.