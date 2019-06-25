مليونان و3850 ألفاً مكافآت أبطال الرياضات البحرية 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الدعم الذي تجده الرياضة بصفة عامة والرياضات البحرية بوجه خاص من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، الأمر الذي أسهم في النجاحات والإنجازات التي تحققت على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية.

ورفع رئيس اتحاد الرياضات البحرية نيابة عن زملائه في مجلس إدارة الاتحاد وجميع منتسبي الرياضات البحرية في الدولة الشكر الجزيل لقيادة الدولة الرشيدة، على دعم سموهم لقطاع الرياضة في الدولة وجهودهم المتواصلة، من أجل تطوير هذا القطاع والارتقاء به نحو الأفضل الأمر الذي انعكس بصورة ايجابية على مسيرة أبنائهم في مختلف القطاعات حيث باتوا اليوم في المقدمة محققين الإنجاز تلو الآخر.

وكشف حريز المر محمد بن حريز أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تسلم قبل فترة مبلغ 2.380.500 درهم إجمالي المكافآت التي حصل عليها فرسان الاتحاد وسفراء الرياضات البحرية ممن حققوا إنجازات إقليمية وقارية وعالمية في المشاركات المختلفة.

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وقال إن التكريم شمل 36 فرداً من اللاعبين والإداريين والمدربين وذلك في الحفل لتوزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 خلال الاحتفال السنوي ال13 الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة شهر إبريل الماضي.

وأوضح أن أبطال الإمارات في الرياضات البحرية نجحوا في حصد 37 ميدالية ملونة في عام 2018 في رياضات الزوارق السريعة والدراجات المائية حيث اعتلوا منصات التتويج ورفعوا علم الدولة عالمياً في أعالي البحار العالمية وكبرى البطولات في مختلف القارات بأوروبا والأمريكتين وآسيا.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في ختام حديثه أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية سيعمل جاهداً خلال الفترة المقبلة من أجل استمرار هذه النجاحات وتوفير الفرص لإبراز قدرات ومهارات أبناء الإمارات، مشيداً في حديثه بالإنجازات التي بدأت تطرأ مع بداية عام 2019.

جدير بالذكر أن عام 2018 شهد تتويج 516 بطلاً إماراتياً ينتمون إلى 29 جهة واتحاداً رياضياً، نجحوا في الحصول على 582 ميدالية ملونة من بينها 37 ميدالية لنجوم وأبطال الرياضات البحرية في أكبر حصاد فني رياضي للاتحاد الذي جنى ثمار العمل المتواصل بالتعاون مع الأندية البحرية والمؤسسات الرياضية التي ترعى نجوم الرياضات البحرية في الزوارق السريعة والدراجات المائية.