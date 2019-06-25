شكرا لقرائتكم خبر عن إيجور يفكر في شراء منزل والاستقرار بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
يفضل البرازيلي إيجور كورونادو نجم فريق الشارقة ونجم الموسم، الاستقرار في الإمارات، وبات يفكر جدياً في شراء منزل خاص به في إمارة الشارقة، علماً ان عقد اللاعب يمتد مع «الملك» حتى عام 2022.
ويأتي تفكير إيجور في شراء عقار في الشارقة بسبب الحياة الكريمة التي يتمتع بها كل المقيمين، ولما تلقاه اللاعب من معاملة راقية من زملائه اللاعبين وشركة الكرة برئاسة محسن مصبح وأسرة نادي الشارقة. وكان إيجور استقدام والده ووالدته وشهدوا تتويج"الملك"، فضلاً عن كونه استقبل مولوده الأول في موسمه الأول مع الشارقة.
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