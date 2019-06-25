ريان يسلم: فخور بالاستمرار مع رقم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي العين، تعاقده مع لاعبه الدولي ريان يسلم «24 عاماً» لغاية صيف 2024، لينضم بذلك إلى قائمة زملائه «الدوليين» الذين جددوا ولاءهم ل«الزعيم» بعد أن دخلوا في الموسم المنتهي فترة الستة أشهر، وهم: خالد عيسى، أحمد برمان، محمد أحمد، بندر الأحبابي والياباني تسوكاسا شيوتاني.

قال ريان يسلم في أول تصريح له بعد الإعلان عن تجديد عقده مع العين: «سعادتي في هذه اللحظة كبيرة والمؤكد أن الاستمرار ضمن قائمة النادي رقم (واحد) في الدولة، وأحد أفضل الأندية على مستوى القارة الآسيوية يبعث على الفخر والاعتزاز».

وحول سبب التأخير في اتخاذ خطوة التجديد، قال: السبب الرئيسي كان يكمن في الظروف الصحية، والتي اضطرتني إلى السفر لإجراء عملية جراحية خاصة بتنظيف غضروف الركبة في برشلونة الإسبانية، والحقيقة النادي لم يقصر معي على الإطلاق، بالرغم من أنني دخلت فترة الستة أشهر لأنني ابن العين الذي تبنى موهبتي وأسهم في تأسيسي وتكويني كلاعب محترف، وأسأل الله العلي القدير، أن أكون على قدر الطموح وأشكر الجميع من إدارة وجماهير لوقفتهم الدائمة ومؤازرتهم للفريق، وعلى وجه الخصوص نحن اللاعبين.

Advertisements

وأكمل ريان: الأولوية كانت لهذا الكيان بالتأكيد فإذا نادي العين يرغب في ضمي مرة فرغبتي في البقاء هنا 100 مرة وملف تجديد تعاقدي مع العين كان محسوماً مع نهاية الموسم الماضي، وكما ذكرت لكم بأن العملية الجراحية كانت سبباً في التأخير وأحمد الله العلي القدير أني حالياً انخرطت في مرحلة التأهيل التي تسبق العودة للدخول في تدريبات الفريق، ومن المقرر أن أبلغ درجة الجاهزية خلال مرحلة التحضير للموسم الكروي الجديد.

وأردف ريان يسلم: «في الموسم الماضي حققنا نتائج غير مرضية، بيد أننا حصدنا فضية كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وبالرغم من ذلك ندرك جيداً أن قيادتنا لا ترضى إلا بالمركز الأول على مستوى جميع البطولات، وفي اعتقادي أن تعزيز صفوف الفريق يمثل الدافع المهم لجميع اللاعبين على تحقيق الطموح المرجو،والكل سيعمل على إظهار أفضل ما لديه، وستكون هناك منافسة كبيرة على دخول القائمة الأساسية، والتي بلا شك ستنصب في مصلحة الفريق، وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف النادي بالتأكيد».

وختم ريان يسلم قائلاً: «كلمة الشكر لا تفي جماهير العين حقهم، وكانت التعليقات التي أشاهدها على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي تضاعف من سعادتي، بالرغم من أنني كنت على يقين من بقائي، لكن مطالبات الجماهير بالبقاء أسعدتني كثيراً، وأتمنى أن أسهم وزملائي بالفريق في تحقيق طموح قيادة هذا الكيان وإسعاد تلك الجماهير المخلصة الوفية».