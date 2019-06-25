ماتا اقتطع ربع أجره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «الصن» البريطانية عن موافقة الإسباني خوان ماتا، (31 عاماً)، لاعب وسط مانشستر يونايتد على اقتطاع مبلغ 45 ألف استرليني من أجره الأسبوعي كي يمدد بقاءه عامين في النادي.

ونقص أجر ماتا بنسبة الربع ليقل من 180 ألف استرليني إلى 135 ألف استرليني، ويعود تمسك ماتا بالبقاء لارتياحه في مكان إقامته في مدينة مانشستر، وعدم رغبته في التغيير لأسباب عائلية، وانضم ماتا للنادي قادماً من تشيلسي في 2014 مقابل 37 مليون استرليني.