«الشارقة الرياضي» يدشن نظاماً إلكترونياً للتذاكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، نظاماً إلكترونياً جديداً في استاد نادي الشارقة الرياضي منطقة سمنان، من خلال ثمانية بوابات إلكترونية حديثة وهي تمثل إحدى مشاريع التطوير للأندية الرياضية بالإمارة الباسمة، وتسهم في تسهيل عملية الدخول الجماهيري للملعب من خلال التذاكر المحجوزة مسبقاً من خلال تطبيقات الإنترنت أو من الملعب مباشرة ويطبق هذا النظام في دوري الخليج العربي والبطولات الأخرى.

حضر حفل التدشين كل من: عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور، مدير إدارة الدعم المؤسسي وزكية سهيل المشرخ، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة، وإبراهيم بن غافان، رئيس قسم العلاقات العامة والمهندسة أسماء البلوشي من قسم المنشآت بالمجلس والمهندسين عمرو صلاح من إدارة مشاريع المباني، وإسلام يوسف من مركز تقنية المعلومات في دائرة الأشغال العامة.

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وأكد عيسى هلال الحزامي، سعادتهم بتدشين هذا المشروع الذي يعد الأحدث من نوعه في الدولة، ويمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية في الإمارة الباسمة، وأشار إلى أن تدشين هذه البوابات الجديدة في ملعب الشارقة، يعد امتداداً للتطوير المتواصل بعد استضافة الملعب لمباريات مجموعة الشارقة في بطولة كأس آسيا 2019 مؤخراً؛ حيث نالت الإمارة الثناء والتقدير، مضيفاً أن هذه البوابات تمثل مزيداً من التسهيل للجماهير في عملية الدخول والخروج؛ حيث يعتبر الجمهور عاملاً مهماً من عوامل النجاح في مختلف الفعاليات والبطولات، وبالتالي لابد من توفير كافة سبل الراحة وأقصى درجات السلامة والأمن وتسهيل عملية إدارة الحشود وتأمين دخولها وخروجها بكل سهولة وسلاسة من خلال البوابات الجديدة.

وأضاف: «يعد الجمهور جزءاً أساسياً لا يتجزأ من مقومات النجاح في الإمارة الباسمة؛ حيث يمثل مشروع البوابات ناحية مهمة؛ حيث يشارك النادي في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، مما يشكل إضافة للملعب وتسهيلاً لعمليات دخول الجماهير بكل سهولة لمساندة كل المشاريع التي تصب في صالح خدمة الرياضة بالإمارة الباسمة».

وبدوره، أشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى أن النظام الجديد للتذاكر وعمليات الدخول عبر البوابات الإلكترونية في النادي، يأتي استكمالاً للمشاريع والإنجازات التي تم الانتهاء منها مؤخراً في النادي تحت إشراف الدائرة قبيل المشاركة في بطولة كأس آسيا وهو ما يساعد الجماهير على سهولة الدخول بدلاً من الانتظار الطويل وبطريقة مرنة وبأقل عدد من المشرفين على عمليات الدخول العادية، ويوفر سهولة الحجز عبر تطبيقات الهاتف، إضافة إلى إمكانية الحجز الإلكتروني من خلال مواقع الإنترنت.