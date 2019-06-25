شكرا لقرائتكم خبر عن تيام إلى قاسم باشا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”
تعاقد نادي قاسم باشا التركي رسمياً مع السنغالي مامي بابا تيام، بعد موسم ناجح قضاه في نادي عجمان، لكنه فضل فسخ عقده بالتراضي مع إدارة «البرتقالي» رغبة منه بالتواجد في دوري أوروبي لتحقيق حلمه باللعب مع منتخب بلاده.
يذكر أن تيام صاحب 26 عاماً قضى فترة طويلة في الملاعب الإيطالية، قبل ان يخوض تجربة خارجية بدأت في الدوري اليوناني ثم الإيراني، والإماراتي في الموسم المنقضي.
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