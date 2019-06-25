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كوبا أمريكا 2019 ... بث مباشر لمبارة الإكوادور مع اليابان

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رضا علي

يلتقى منتخب الإكوادور مع مع منتخب اليابان فى تمام الساعة الواحدة صباح الثلاثاء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة فى بطولة كوبا أمريكا التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

ويأمل منتخب الأكوادور فى حفظ ماء الوجه فى البطولة خاصة أن آخر انتصار حققته الإكوادور في نسخ كوبا أمريكا إلى عام 2001 عندما فازت على فنزويلا برباعية بيضاء.

اما منتخب اليابان يأمل في ترك بصمة جيدة في اول مشاركة له بكوبا أمريكا .

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