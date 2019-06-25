كوبا أمريكا 2019 ... بث مباشر لمبارة تشيلي مع أوروجواي

رضا علي يلتقى منتخب تشيلى مع منتخب أوروجواي فى تمام الساعة الواحدة صباح الثلاثاء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة فى بطولة كوبا أمريكا التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو. و يقع منتخب تشيلي وأوروجواي ضمن المجموعة الثالثة التي تشمل أيضًا منتخبي اليابان والإكوادور، يتصدر تشيلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب أوروجواي برصيد 4 نقاط، ويأمل كل فريق للتغلب على الآخر لاعتلاء صدارة المجموعة خاصة بعدما ضمن منتخب تشيلي التأهل رسميًا.

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