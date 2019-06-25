فرجاني ساسي يحدد موقفه من البقاء في الزمالك الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: قال فرجاني ساسي نجم الزمالك والمنتخب التونسي لـ "الخليج 365" إنه أتخذ قراره بالبقاء فى الفريق الأبيض الموسم القادم . وربطت تقارير صحفية سعودية بين ساسي ونادي الهلال للإنتقال إليه الموسم القادم وسط منافسة من نادي النصر. Advertisements ووجه ساسي الشكر لجماهير الزمالك على دعم المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وحرصها على التواجد خلف المنتخب التونسي في السويس. وانتقل ساسي إلي الزمالك الموسم الماضي من نادي النصر مقابل 4 مليون يورو وراتب سنوي 3 مليون دولار فى صفقة تحملها تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. وتألق ساسي بقميص الزمالك وساهم فى فوزه ببطولة الكونفيدرالية والسوبر المصري السعودي بالإضافة لتسجيله لـ 7 أهداف وصناعة 3 ببطولة الدوري وضعت الفريق الأبيض فى المنافسة مع الأهلي فى البطولة التى تستأنف عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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