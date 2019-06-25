الغندور: الزمالك يقترب من صفقة القرن.. ورئيس الأبيض يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم، أن النادي يعمل حاليًا على إبرام صفقة القرن، وهو ما لم ينفه رئيس القلعة البيضاء.
وقال الغندور: "الزمالك يقترب من حسم صفقة مفاجئة بالتعاقد مع لاعب كبير وسيكون مفاجأة للجميع".
ليرد رئيس الزمالك في تصريحات مقتضبة قائلا: "إذا تمت تلك الصفقة بنجاح سيكون الفضل لأمير مرتضى وأحمد مرتضى اللذان يعملان على ملف التعاقدات".
ولم يتطرق رئيس الزمالك إلى أي تفاصيل أخرى تتعلق بالصفقة.
يُذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، ويتبقى للأبيض خوض ثلاث مباريات في المسابقة أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي.
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