"مصر خط أحمر".. أول تعليق لرئيس الزمالك على واقعة "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شن رئيس الزمالك هجوما عنيفا على الفتاة التي نشرت فيديو تؤكد خلاله دخول مجموعة من لاعبي المنتخب في دردشة معها عبر "إنستجرام"، بعد ساعات من مباراة مصر وزيمبابوي التي انتهت بفوز الفراعنة (1-0).

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة "المحور" صباح الإثنين: "تلك الفتاة تبحث عن الشهرة وهناك من يحاول تشويه بطولة الأمم الإفريقية، أطالب الإعلام بعدم الانجراف وراء تلك الفتاة التي تبحث عن الشهرة".

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وأضاف: "أرى أن هذا الأمر ليس تحرشا كما يدعي البعض، مصر خط أحمر، الفتاة تحاول تشتيت اللاعبين، لدينا مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل ويجب أن يكون تركيز الجميع في تلك المباراة ونتكاتف من أجل تحقيق الفوز".

وكان إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، واقعة السوشيال ميديا التي كان بطلها أربعة لاعبين ليست شائعات، مشيرًا إلى أن خافيير أجيري حرص على الاجتماع مع جميع لاعبي المنتخب لمطالبتهم بضرورة الالتزام والتركيز.

يُذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لـ"كان 2019".