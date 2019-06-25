عصام الحضري: مانويل جوزيه أفضل مَن تدربت معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بمدربه البرتغالي السابق مانويل جوزيه في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أفضل مدرب عمل تحت قيادته خلال مسيرته.

وقال الحضري في ضيافة "إم بي سي مصر" وسط حضور جوزيه: "له فضل كبير عليّ، وقسوته عليّ في التدريبات جاءت لشعوره بأنني حارس مميز، وهو ما ساهم في استمراري بالملاعب حتى الآن".

وأضاف صاحب الـ46 عاما: "حاول البعض الوقيعة بيني وبينه، لكني أعتبره أفضل مدير فني تدربت معه، وحصلت على نصائح كثيرة منه واتخذته كقدوة خاصةً أن لديه طموحات كثيرة".

وأتم حارس الأهلي السابق قائلا: "استغليت محاولات الوقيعة للأفضل حيث اجتهدت في التدريبات بحماس أكبر وكان الرد بتألقي في المباريات بإصرار كبير، حيث كان جوزيه يدفعني لأن أكون الأفضل".

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الأهلي كان تعاقد مع نادر السيد موسم 2005-2006 من النادي المصري وسط توقعات بأن يلعب حارس منتخب مصر الأول أساسياً مع الثعلب البرتغالي.

وكان الحضري عاد وانتزع مركز الحارس الأساسي من السيد فى ظل العلاقة الفاترة التي جمعت الحارسين.

وظل الحضري أساسياً مع جوزيه وتطور مستواه وساهم في إنجازات الأهلي ومنتخب مصر، حتى كانت النقطة الفارقة بهروبه إلى سيون السويسري عام 2008.

وهاجم جوزيه الحضري بسبب تصرف بعد هروبه في أكثر من مناسبة مع اعترافه بموهبته الفنية وبأنه الحارس الأفضل الذى أشرف على تدريبه حتى تقارب الثنائي.