معلول ينتقد مدرب تونس بسبب مدافع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج قد أثر بالسلب على أداء منتخب بلاده.

وتعادل منتخب تونس مع أنجولا بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية

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وقال معلول، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "غياب علي معلول أثر بالسلب على أداء منتخب تونس".

وأضاف: "أسامة الحداد لم يتقدم كثيراً في مباراة أنجولا وهذا أثر بالسلب على الأداء الهجومي لمنتخب تونس، وهذا الدور كان يجيده معلول".

يذكر أن الظهير الأيسر للأهلي تم استبعاده من القائمة النهائية لنسور قرطاج في أمم إفريقيا لأسباب فنية، وفقًا لتصريحات المدير الفني الفرنسي آلان جيريس.