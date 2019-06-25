شاهد.. مباراة أوروجواي وتشيلي في كوبا أمريكا

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة تشيلي وأوروجواي، في الجولة الثالثة من مبارياتالمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا، والتي تنطلق في الواحدة صباحاً على ملعب ماراكانا.
وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبين، حيث تحتل أوروجواي صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وتشيلي في الوصافة بأربعة نقاط، ليضمنا تواجدهما في ربع النهائي.
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