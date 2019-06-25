حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الاكوادور واليابان ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا امريكا والمقامة بالبرازيل . تقام المباراة علي ملعب ستاد جوفيرنادور ماجاليس ، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي . ماجاليس ، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي . يدخل المنتخب الاكوادوري اللقاء بهدف تحقيق نقاط المباراة الثلاث لرفع Advertisements رصيده الي ثلاثة نقاط وهو مايضمن له التأهل للدور ربع النهائي علي حساب منتخب بارجواي صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية والذي يمتلك نقطتين , ويخوض المنتخب الياباني المباراة بنفس الطموح حيث يبحث عن تحقيق مفاجاة بالتهل للدور الثاني علي حساب الاكوادور وباراجواي . شاهد المباراة ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة الاكوادور واليابان في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.