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رومانيا وفرنسا يتأهلان إلى نصف نهائي أمم أوروبا للشباب

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حسم التعادل السلبي  مواجهة منتخب فرنسا امام نظيره رومانيا، في  المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة من

بطولة امم اوروبا للشباب المقامة بإيطاليا.

وبهذه النتيجه يرتفع رصيد المنتخبين إلى النقطة السابعة

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في المجموعة الثالثة، ليتأهلا سوياً إلى دور نصف النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن تشهد مباراتي نصف النهائي، مواجهة بين رومانيا وألمانيا، فيما سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني.

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