امير وجيه يعلن استضافة مصر لمعسكر تدريب عالمي في الاسكواش

أعلن أمير وجيه أسطورة الاسكواش المصرية، استضافة مصر معسكر تدريبي ل ٦٥ لاعبا على مستوى العالم في لعبة الاسكواش، مشددا على حضور علي فرج بطل العالم والمصنف الأول، وكذلك النجم المصري محمد ابو الغار، ومصطفى عسل بطل العالم في

الناشئين.

وأكد وجيه أن المعسكر يستضيف لاعبين من أندية السعودية، وامريكا، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، والهند، والأردن، والكويت، وبربيدس، مشيدا بدعم زياد التركي رئيس الاتحادين السعودي والدولي للاسكواش، وعاصم خليفة رئيس

الاتحادين المصري والعربي.

وشدد على أن المعسكر يقام على ملاعب ناديين هما بالم هيلز والجزيرة، موجها الشكر إلى رجل الأعمال ياسين منصور، وكذلك مجلس إدارة نادي الجزيرة على حسن الاستضافة. وأشاد أسطورة الاسكواش المصرية بمجهودات وزارتي السياحة والرياضة واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمعسكر التدريبي الذي تشهده الأراضي المصرية.