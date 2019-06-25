إنجلترا وكرواتيا تودعان أمم أوروبا للشباب بتعادل مثير

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب إنجلترا امام نظيره الكرواتي بثلاثة اهداف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، ضمن الجولة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة امم اوروبا للشباب المقامة بإيطاليا.

تقدم منتخب انجلترا من ركلة جزاء

في الدقيقة 11 عن طريق ريس نيلسون، وتعادل لكرواتيا اللاعب جوسيب بريكالو، في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 48 تقدمت إنجلترا مرة أخرى عن طريق جيمس ماديسون، قبل أن يتمكن

نيكولا فلاسيتش من إدراك التعادل لكرواتيا في الدقيقة 62.

وتمكن جونجوي كيني من إحراز الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 70، وللمرة الثالثة يتعادل المنتخب الكرواتي بهدف في الدقيقة 82 عن طريق جوسيب بريكالو.

وبهذه النتيجه يصل رصيد كل منهما إلى نقطة واحدة، ليحتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة، ليودعا البطولة.