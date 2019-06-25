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الشكاوي تتصاعد من أرضية الملاعب البرازيلية في كوبا أمريكا

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مع إسدال الستار على الدور الأول لمباريات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حاليا باتت ارضية الملاعب البرازيلية تمثل هاجس سيىء لكل المنتخبات المشاركة في البطولة بعدما ظهرت اغلب الملاعب في حالة سيئة اثرت على اداء الاعبين في المباريات.

 

اول المنتقدين كانوا لاعبو المنتخب البرازيلي انفسهم حيث اكد

فيليبي لويس مدافع المنتخب البرازيلي ونادي اتلتيكو مدريد الاسباني ان سوء حالة ارضية ملعب موريمبي و سلفادور كانتا السبب في سوء اداء المنتخب البرازيلي امام بوليفيا ثم فنزويلا وهو نفس ما قاله ليونيل عن ارضية ملعب
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بورتو اليجري بعد مباراته الاخيرة امام قطر و اكد عليه مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز .

 

منتخب كولومبيا يعد الاكثر حظا حيث انه سيلعب مباراته القادمة في الدور ربع النهائي على ملعب كورينثيانز وهو الملعب الافضل بين ملاعب البطولة بين ستقام باقي المباريات على ملعب بورتو اليجري وماراكانا في ساو باولو وبيلو هوريزونتي وكل هذه الملاعب حالة ارضيتها ليست جيدة .

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