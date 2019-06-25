السويد تقصي كندا من كأس العالم للسيدات

خطف منتخب السويد بطاقة التأهل الي ربع نهائي بطولة كأس العالم للسيدات عقب فوزه علي نظيره الكندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب بارك دي برانس.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعبة ستينا بلاكستينيوس في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

وتبادل المنتخبان السيطرة على أحداث المباراة، وحاول المنتخب الكندي صاحب الإنجازات السابقة في البطولة من تحقيق الفوز.

ولكن في الدقيقة 55 من هجمة سريعة للسويد، ومن كرة بينية انفردت ستينا بلاكستينيوس، بالمرمى الكندي لتضع الكرة مباشرة في المرمى معلنة عن هدف الفوز.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السويد نظيره الألماني في ربع نهائي البطولة، والذي تأهل بدوره بعد التغلب على نيجيريا بثلاثية نظيفة.