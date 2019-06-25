ضربة قوية لمنتخب بيرو قبل ربع نهائي كوبا أمريكا

تلقى منتخب بيرو ضربة قوية قبل بدء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا امريكا بعدما اعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم عن غياب نجم الفريق جيرفسون فارفان حتى نهاية البطولة بسبب اصابته في الركبة. بسبب اصابته في الركبة. وكان جيفرسون فارفان ثاني أكثر الاعبين مشاركة في المباريات الدولية في تاريخ بيرو ( 94 مباراة ) وثاني اكبر هداف في تاريخ المنتخب البيروفي ( 27 هدف ) قد تعرض للاصابة في مباراة بيرو مع البرازيل والتي انتهت بفوز السليساو بخمسة اهداف مقابل لاشىء ورغم ذلك فقد انهى منتخب بيرو المجموعة الاولى في المركز الثالث.

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