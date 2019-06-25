رياضة | موعد مباراة غانا ضد بنين اليوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة غانا ضد بنين اليوم الثلاثاء 25 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب غانا، ضد نظيره منتخب بنين يوم الثلاثاء 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات خلال المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وسوف تقام المباراة بين منتخب غانا، ومنتخب بنين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب غانا، ضد منتخب بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.