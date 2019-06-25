رياضة | المساكني يكشف أسباب التعادل أمام أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المساكني يكشف أسباب التعادل أمام أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم التونسي يوسف المساكني، عن أسباب التعادل أمام المنتخب الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد "السويس".

وقال المساكني في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن لاعبي المنتخب التونسي في كامل تركيزهم، ومن الجيد تفادي الخسارة في الافتتاح".

وأضاف: "ما زال لدينا مباراتين، وأغلقنا صفحة مباراة أنجولا، وسنبدأ التحضير لمالي يوم الثلاثاء".

ويذكر أن المساكني نجح في إحراز هدف بلاده الوحيد في الدقيقة الرابعة والثلاثين، من خلال ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في تاريخ تونس يحرز في أربعة نسخ بالبطولة.