رياضة | زيدان يتمنى تتويج هذا المنتخب بأمم أفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتمنى تتويج هذا المنتخب بأمم أفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن رغبته في تتويج منتخب الجزائر بأمم أفريقيا 2019 والمقامة حاليًا في مصر من أجل الشعب الجزائري وذلك عقب فوز الجزائر بالأمس على كينيا بهدفين نظيفين في المباراة

التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.



وقال زيدان في تصريحات نقلتها شبكة beIN sports :"نريد أن نرى منتخب الجزائر يلعب بشكل جيد من أجل الشعب".



وعن رغبته في تتويج الجزائر، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "أريد ذلك من أجل خروج الشعب إلى الشوارع للاحتفال".

يذكر أن الجزائر فازت بأمم إفريقيا مرة واحدة في 1990.