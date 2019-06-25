رياضة | ديابي أفضل لاعب في مباراة مالي وموريتانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديابي أفضل لاعب في مباراة مالي وموريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، فوز عبد الله ديابي بجائزة افضل لاعب في مباراة منتخب مالي أمام موريتانيا.

وقدم ديابي مستوى مميز للغاية مع منتخب مالي حيث أحرز الهدف الأول من تصويبة مميزة من خارج منطقة الجزاء.