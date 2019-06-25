رياضة | تعرف على موقف فرجاني ساسي من عرض الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف فرجاني ساسي من عرض الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقفه بشأن الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل بعد العروض العديدة التي وصلت له مؤخرًا.

وكانت أنباء قوية قد ترددت عن رغبة النصر والهلال من المملكة العربية السعودية في ضم فرجاني ساسي.

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وقال فرجاني في تصريحات خاصة عقب لقاء منتخب تونس وأنجولا اليوم "أنا مستمر مع الزمالك ولن أرحل عن الفريق".

وكان منتخب تونس قد تعادل مع أنجولا مساء الإثنين بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لأمم افريقيا 2019.

وشارك فرجاني ساسي كبديل في مباراة تونس وأنجولا مساء الإثنين ولم يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق لوجهة نظر فنية من جاب الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج.