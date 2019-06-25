رياضة | وزير الرياضة الأوغندي: نحن في مهمة قومية.. وعلى اللاعبين أن يردوا على ثقتنا بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة الأوغندي: نحن في مهمة قومية.. وعلى اللاعبين أن يردوا على ثقتنا بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الرياضة الأوغندي تشارلز باكابوليندي على أن الأجواء في معكسر منتخب أوغندا أجواء إيجابية وتوحي بالكثير من الثقة في قدرة المنتخب على تقديم نتائج جيدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وقال وزير الرياضة: "اللاعبون يعلمون جيداً أنهم في مهمة قومية، وينفذون التعليمات باحترافية كبيرة، ويعلمون تماماً أنه لا مجال للتعادل أو للهزيمة في المباريات، ويعلمون أن الجميع بذل الكثير من الجهد للوصول إلى هنا، لذلك نحن لسنا هنا لنحظى بأوقات جيدة".