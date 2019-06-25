رياضة | وزير الرياضة الأوغندي: نحن في مهمة قومية.. وعلى اللاعبين أن يردوا على ثقتنا بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة الأوغندي: نحن في مهمة قومية.. وعلى اللاعبين أن يردوا على ثقتنا بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد وزير الرياضة الأوغندي تشارلز باكابوليندي على أن الأجواء في معكسر منتخب أوغندا أجواء إيجابية وتوحي بالكثير من الثقة في قدرة المنتخب على تقديم نتائج جيدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
وقال وزير الرياضة: "اللاعبون يعلمون جيداً أنهم في مهمة قومية، وينفذون التعليمات باحترافية كبيرة، ويعلمون تماماً أنه لا مجال للتعادل أو للهزيمة في المباريات، ويعلمون أن الجميع بذل الكثير من الجهد للوصول إلى هنا، لذلك نحن لسنا هنا لنحظى بأوقات جيدة".
وأضاف باكابوليندي قائلاً: "جميع اللاعبين يعلمون أننا نقف بجانبهم، وأننا جميعاً نعتمد علينا، لذلك عليهم أن يردوا على هذه الثقة الكبيرة بالفوز، وبصفتي وزير الرياضة، أنا متفائل ومتحمس للغاية لهذا المنتخب، لا توجد إصابات والأجواء العامة جيدة، لذلك لا يتبقى لنا سوى أن نتمنى لهم حظاً موفقاً في المباريات".
كان منتخب الكونغو قد خاض أول مباراة له في البطولة الإفريقية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين، ليتصدر قمة المجموعة الأولى، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب مصر صاحب المركز الثاني بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف.