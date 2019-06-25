رياضة | لهيطة: أجيري لم يوقع عقوبة على أي لاعب في واقعة "فتاة الانستجرام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهيطة: أجيري لم يوقع عقوبة على أي لاعب في واقعة "فتاة الانستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن أجيري المدير الفني للفراعنة اكتفى فقط بالحديث مع لاعبي المنتخب بشأن أزمة فتاة الانستجرام.

وقال لهيطة في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أجيري هو صاحب القرار، اكتفى فقط بالحديث معهم دون فرض أي عقوبات".

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وأردف: "لا نود أن نتحدث في تفاصيل بشأن استبعاد من مباريات أو أي شىء من هذا القبيل، فالأمور في النهاية فنية بحتة".

وأتم كلماته: "لم يتم تهديدهم بـ "سحب الموبايل" كما تردد".