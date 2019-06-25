رياضة | قائد مدغشقر يتحدث لـ" الخليج 365 الرياضي": سنقاتل أمام بوروندى من أجل التأهل.. وفخور إنى قائد منتخب بلادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد مدغشقر يتحدث لـ" الخليج 365 الرياضي": سنقاتل أمام بوروندى من أجل التأهل.. وفخور إنى قائد منتخب بلادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فانيفا إيما أندرياتسيما قائد منتخب مدغشقر، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده لأول مرة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى مصر، وعن ردود الفعل حول أداء مدغشقر أمام منتخب غينيا.

وتعادلت مدغشقر فى أولى مبارياتها بالكان بهدفين لمثلهما أمام منتخب غينيا فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، المقامة بالإسكندرية ويتواجد بها أيضاً منتخبي نيجيريا وبوروندى".

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وقال أندرياتسيما في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" أنا فخور إنى قائد لمنتخب بلادى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى المشاركة الأولى وأتمنى أن أكرر ذلك مستقبلاً، أنا حقيقي أعتز كثيراً بالثقة التى أتمتع بها بقيادة المنتخب".

وعن لقاء غينيا، تحدث، قال:" كنا خجولين فى بداية اللقاء ولكن تداركنا الأمر ولعبنا بشكل جيد".

وعن مواجهة بوروندى فى اللقاء القادم، أوضح:"نحن نتواجد فى مجموعة صعبة للغاية ، ومباراة بوروندي ستكون فرصة للفريقين، ستكون مباراة بدنية كبيرة ، نحتاج أن نكون مستعدين للقتال فى تلك المباراة إذا أردنا التأهل للجولة الثانية".