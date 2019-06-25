رياضة | فراعنة السلاح يحصدون أربع ميداليات فى اليوم لبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراعنة السلاح يحصدون أربع ميداليات فى اليوم لبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخبنا الوطنى للسلاح فى حصد اربع ميداليات متنوعة ذهبية وفضيتان وبرونزية وذلك مع ختام اليوم الاول لبطولة افريقيا للسلاح المقامة حاليا فى مدينة باماكو فى مالى .

وحصل بطلنا الأوليمبي علاء ابو القاسم على لقب بطل افريقيا والميدالية الذهبية فى سلاح الشيش رجال اثر تغلبه فى المباراة النهائية على زميله بصفوف الفراعنة الصاعد الواعد محمد حمزة الذى حصل على الميدالية الفضية ومركز الوصيف .

وفى منافسات السيدات لسلاح سيف المبارزة حصلت شيرويت جابر على الفضية بينما حققت سارة نونو الميدالية البرونزية .

وهنأ رئيس اتحاد السلاح والبعثة فى مالى عبد المنعم الحسينى اللاعبين واللاعبات على البداية الإيجابية مطالبا ببذل المزيد من الجهد لاجل حصد الميداليات .