اونلاين | شووت COPA مشاهدة مباراة تشيلي وأورجواي بث مباشر يلا شوت رابط كورة اونلاين مشاهدة مباراة اوروجواي وتشيلي الان 7sry

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شاهد بث مباشر لمباراة أورجواي ضد تشيلي في قمة مباريات (كوبا أمريكا 2019) كورة لايف – كورة أونلاين – يلاشوت – kora star، شاهد متابعة مباشرة لمباراة (أورجواي × تشيلي)، حيث يستضيف ملعب "ماراكانا" اليوم الاثنين، المواجهة المرتقبة بين تشيلي وأورجواي بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة (COPA AMERICA 2019 ).

كورة أونلاين مشاهدة مباراة تشيلي ضد أوروجواي بث مباشر:

كورة أونلاين – مشاهدة بث مباشر بدون تقطيع لمباراة تشيلي ضد أورجواي من خلال رابط الاسطورة hdو كورة ستار my kora، حيث يتصدر منتخب تشيلي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب أوروجواي بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل منتخب اليابان المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب الإكوادور الترتيب بدون نقاط، شاهد بث مباشر مباراة تشيلي واوروجواي اليوم kora star| yala shoot.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب تشيلي مدربه الكولومبي رونالدو رويدا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمي: أرياس

الدفاع: دياز – خارا – ماريبان – بوسيجور

الوسط: بافيز – هيرنانديز – فوينزاليدا – فالديس

الهجوم: فيرنانديز – كاستيلو.

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أما منتخب أوروجواي والذي يبحث عن الفوز للتأهل للدور ربع النهائي سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : موسليرا.

خط الدفاع : كاسيريس – جودين – خيمينيز – جونزاليز.

خط الوسط : بينتانكور – توريرا – نانديز – لوديرو.

خط الهجوم : كافاني – لويس سواريز.

موعد مباراة تشيلي × أورجواي في (كوبا أمريكا):

تابع لايف بث مباشر مباراة (أورجواي × تشيلي)، حيث تنطلق مباراة تشيلي ضدأوروجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 – 6- 2019، علي استاد "ماراكانا" بالبرازيل، في مواجهة قوية يمكنكم متابعتها عبر روابط البث المباشر كورة اونلاين | كورة ستار| my kora.

-كورة ستار بث مباشر مباراة (أورجواي VS تشيلي):

يكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أورجواي وتشيلي في كوبا أمريكاعبر قنوات بي إن سبورتس bein sports ، وماكس 1 max hd 1، ماكس 2 max hd 2، بأعلي جودة وبتعليق عربي في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا كورة لايف| يلاشوت| كورة أونلاين| كورة ستار| وكذلك رابط الاسطورة hd ورابط يوتيوب you tube.