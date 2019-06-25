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أمم أفريقيا: تونس تستهل مشوارها بتعادل مع أنغولا

رغم أن المنتخب التونسي كان متقدما إلا أن أنغولا حرمته الفوز في مباراته الأولى في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر. أنغولا فرضت التعادل على "نسور قرطاج" في انطلاق منافسات المجموعة الخامسة التي تضم موريتانيا ومالي أيضا.

افتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأنغولي 1 / 1 اليوم الاثنين (24 يونيو/حزيران 2019) على ملعب استاد "السويس" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو المقبل.

وافتتح يوسف المساكني، قائد المنتخب التونسي، التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم أدرك دجالما كامبوس التعادل للمنتخب الأنجولي في الدقيقة 73. وحصد كل من المنتخبين بذلك النقطة الأولى له في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي مالي وموريتانيا.

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وكان المنتخب التونسي الفريق الأفضل في أغلب فترات الشوط الأول من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، وهدد المرمى الأنغولي في الدقيقة الثالثة لكن هدف التقدم لتونس جاء من ضربة الجزاء في الدقيقة 34 عن طريق المساكني، وقد استفاد منتخب "نسور قرطاج" بشكل كبير من تحركات المتألق أسامة الحدادي وتمريرات وجدي كشريدة واللمسات المهارية لوهبي الخزري وإلياس السخيري.

وفي الشوط الثاني، كان المستوى متقاربا بشكل أكبر بين الفريقين، حيث فرض المنتخب الأنغولي حضوره بشكل أفضل وعزز ثقته بهدف التعادل ثم استعاد المنتخب التونسي تفوقه الهجومي في الدقائق الأخيرة لكن محاولاته لم تسفر عن جديد، ليحسم التعادل 1 / 1 المباراة الأولى للفريقين في البطولة.