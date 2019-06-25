الامارات | «هيئة الرياضة» تفتتح قاعة لسعادة الموظفين والمتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تفتتح قاعة لسعادة الموظفين والمتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي قاعة استراحة «المسرة»، في مقر الهيئة بدبي، التي تضم زوايا مختلفة لممارسة النشاطات كالرياضة والقراءة والاسترخاء إضافة إلى ركن القهوة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن الاستراحة إحدى مبادرات لجنة السعادة وجودة الحياة في الهيئة التي تسعى إلى تعزيز جوانب السعادة البيئية، وخلق مقومات الراحة النفسية للموظفين والمتعاملين في الهيئة.

وحضر الافتتاح الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار حسين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الموظفين والمتعاملين.