شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تفتتح قاعة لسعادة الموظفين والمتعاملين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي قاعة استراحة «المسرة»، في مقر الهيئة بدبي، التي تضم زوايا مختلفة لممارسة النشاطات كالرياضة والقراءة والاسترخاء إضافة إلى ركن القهوة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن الاستراحة إحدى مبادرات لجنة السعادة وجودة الحياة في الهيئة التي تسعى إلى تعزيز جوانب السعادة البيئية، وخلق مقومات الراحة النفسية للموظفين والمتعاملين في الهيئة.
وحضر الافتتاح الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار حسين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الموظفين والمتعاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «هيئة الرياضة» تفتتح قاعة لسعادة الموظفين والمتعاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.