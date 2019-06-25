الامارات | وليد حسين ينفي التفاوض مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد حسين ينفي التفاوض مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، وليد حسين، أنه لم يدخل في مفاوضات مع نادي العين للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية، مشدداً على التزامه بتعاقده مع «فرسان دبي»، نافياً الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ، أو رغبته في الرحيل عن الفريق.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم» إنه استغرب مما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توقيعه لنادي العين، لافتاً إلى أنه لم يحدث أي شيء من هذه الأمور التي تم تداولها.

وأضاف: «تم تداول مقطع فيديو، يوضح حديثي مع أحد الأشخاص، ووجود تلميحات بأنني سأنتقل إلى نادي العين، علماً بأن هذا المقطع قديم، وتمت إعادة نشره في الأيام الماضية». وتابع: «حرصت على توضيح الصورة للشارع الرياضي، ونشرت على حسابي في (إنستغرام) توضيحاً بأن هذه المعلومات ليست صحيحة، وأن الفيديو الذي يتم تداوله قديم».

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وأشار وليد حسين إلى أنه يتشرف بارتداء قميص نادي العين، وقال: «شرف لأي لاعب أن ينضم إلى نادي العين ويرتدي قميصه، ولكن بالنسبة لي أنا سعيد في صفوف شباب الأهلي، وأحترم تعاقدي معه، إذ أن عقدي يمتد إلى 2020، ولا يمكن أن أتفاوض مع أي نادٍ آخر أثناء سريان عقدي مع شباب الأهلي».

يذكر أن مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، يعتمد بشكل كبير على وليد حسين في التشكيلة الأساسية، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في 21 مباراة في دوري الخليج العربي، من جملة 26 جولة، كما شارك في ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي، ورغم وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في خط الوسط، أمثال ماجد حسن وعبدالله النقبي وحسن إبراهيم، ولكن المدرب الأرجنتيني اعتمد على وليد حسين في معظم المباريات، بسبب ثبات مستواه، وتنفيذه لتعليمات الجهاز الفني.