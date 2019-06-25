الامارات | خيول «مربط دبي» تتزيّن بالذهب على شاطئ الريفييرا

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول «مربط دبي» تتزيّن بالذهب على شاطئ الريفييرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مربط دبي للخيول العربية أن مشاركته في بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية المصنفة أعلى تصنيف لدى الإيكاهو، التي اختتمت أول من أمس على شاطئ الريفييرا الفرنسية، تكللت بتسجيله إنجازاً جديداً وتربعه على قمة البطولة بالمركز الأول بعد حصوله على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية ولقب «أفضل مزرعة أو مربط لإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة».

وجاءت الذهبيتان من إنتاج الفحل «إف إيه إل رشيم» بعد فوز كل من المهرة دي شيهانة وهي من الفرس العالمية دي شهلا، والمهر دي مزيان وهو من الفرس دي مزايا، وفضية للمهرة دي شامخة وهي من الفرس الرائدة إف تي شيلة.

وعبر المشرف العام مدير عام مربط دبي المهندس محمد التوحيدي في تصريحات صحافية، عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط من أبناء الفحل رشيم في نسخة شديدة التنافس بين أقوى مرابط العالم، وقال: «أمر رائع أن تقتنص الإمارات نصف الذهب في بطولة مصنفة بأعلى تصنيف عالمي لدى الإيكاهو، ذهبيتان لمربط دبي وذهبية لمربط عجمان. المشهد يؤكد أن الإمارات دائماً قادرة على المنافسة على المركز الأول. ومربط دبي بفضل الدعم السامي لفارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يؤكد دوره القيادي في تطوير الخيل العربية وتحقيقها للإنجازات التي ترفع راية الإمارات عالياً».