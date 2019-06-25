الامارات | 10 صفقات في صيف دوري الخليج العربي «دخان بلا نار»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات في صيف دوري الخليج العربي «دخان بلا نار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سوق الانتقالات الصيفية موجة شائعات عارمة ربطت بين العديد من نجوم كرة القدم وأندية دوري الخليج العربي، دون أن يتحول الكثير منها إلى حقيقة.

وكان من أبرز الأسماء التي أثير حولها الكثير من الأقاويل عمر عبدالرحمن، (عموري)، الذي ارتبط اسمه بالعودة لنادي العين، والمهاجم الدولي علي مبخوت الذي قيل إنه في طريقة للرحيل عن قلعة الجزيرة، وغيرهما من النجوم المحليين والأجانب.

«الإمارات اليوم» ترصد في هذا التقرير أبرز 10 صفقات لم تكتمل وأثارت في الساحة ضجيجاً في الفترة السابقة.

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