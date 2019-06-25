الامارات | بطولة «تارجت» للرماية تنطلق الجمعة في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «تارجت» للرماية تنطلق الجمعة في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «تارجت» للرماية خالد الكعبي، أن البطولة ستنطلق بنسختها الـ14، الجمعة المقبل في ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة واسعة من الرماة لفئات المحترفين والناشئين والهواة من داخل وخارج الدولة.

وقال الكعبي: «يشارك في البطولة بمختلف فئاتها 200 رامٍ قدموا من داخل الدولة وخارجها، وسعداء بمشاركة رماة كبار أمثال عبيد الخاطري والمرجان البلوشي من الإمارات ونيكولا من سورية، وغيرهم من الذين يمثلون إضافة فنية كبيرة للبطولة».

وأضاف: «قدمت رماية الشوزن مستويات رائعة وهي الرياضة الوحيدة التي حققت ميدالية أولمبية إماراتية على الإطلاق، نالها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، وهي ذهبية أولمبياد أثينا 2004».

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وتابع: «رصدنا جوائز كبيرة للمتفوقين من الرماة، ونشكر رعاة البطولة وعلى رأسهم خليفة الظاهري وفندق سيتي سيزون وقولدز جيم على رعايتهم للبطولة، وإظهارهم مسؤولية اجتماعية رائعة بتقديم دعمهم المستمر لبطولة تارجت لرماية الشوزن».

وأقرت اللجنة المنظمة نظام مسابقة فئة الناشئين بحيث يرمي الرماة على 50 طبقاً لتحديد هوية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بينما يرمي الرماة 75 طبقاً ضمن مسابقة الهواة لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وضمن مسابقة المحترفين يرمي الرماة على 90 طبقاً لتحديد أصحاب المراكز الستة الأولى الذين يتأهلون للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالرمي على 25 طبقاً أخرى.