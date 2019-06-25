الامارات | أحمد حجازي يعود إلى تدريبات المنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يعود إلى تدريبات المنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة الكونغو غداً في ثانية جولات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان اللاعب غاب عن مران الفريق السبت الماضي، بسبب إصابته في الأنف خلال مباراة زيمبابوي التي فازت بها مصر 1/‏صفر يوم الجمعة الماضي.

وعاد حجازي إلى المشاركة في التدريبات رغم إصابته بكسر في الأنف.

ويحتاج حجازي لارتداء واقٍ طبي للأنف خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة.