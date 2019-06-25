شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تفسد الظهور الأول لموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



استهل منتخب مالي مشواره في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم باكتساح نظيره الموريتاني 4 /1 اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة التي تستضيفها مصر.

وأفسد نسور مالي الظهور الأول لمنتخب موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية حيث يشارك الرافدون في البطولة للمرة الأولى في تاريخهم.

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وتقدم عبدالله ديابي بهدف لمالي في الدقيقة 37 ثم أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45 وتكفل أداما تراوري بالهدف الثالث في الدقيقة 55.

ورد سيدي الحسن مختار بأول هدف في تاريخ موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية في الدقيقة 72 ثم سجل اداما تراوري الهدف الثاني له والرابع لمنتخب مالي في الدقيقة 74.

وتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط فيما تحل تونس وأنجولا في المركز الثاني مناصفة بعد أن تعادلا معا بهدف لمثله في وقت سابق اليوم وتتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.