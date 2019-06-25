شكرا لقرائتكم خبر عن «البلاك ستارز» يصطدم بـ«السناجب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملا فى التتويج بلقب غائب منذ 37 عاما، يتأهب منتخب غانا، عندما يستهل لقاءاته فى النسخة الحالية للبطولة القارية المقامة حاليا فى مصر، أمام منتخب بنين، على أرض استاد الإسماعيلية، فى المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات، والتى تنطلق عند العاشرة مساء.

ويطمح «البلاك ستارز» فى تحقيق انتصار كبير على نظيره البنينى، يوجه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التى يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة فى تاريخه والأولى منذ عام 1982.

وسبق للمنتخبين أن التقيا فى ست مواجهات رسمية، حيث كان التفوق لمصلحة المنتخب الغانى، الذى حقق أربعة انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، فيما خيم التعادل بينهما على لقاء وحيد.

ويسعى المنتخب الغانى لمصالحة جماهيره التى شعرت بالإحباط عقب إخفاقه فى التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة، التى أقيمت فى روسيا العام الماضى، حيث يتطلع مديره الفنى المحلى كويسى أبياه لإعادة البريق للمنتخب الملقب بـ(النجوم السوداء)، الذى فقده فى السنوات الأخيرة.

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ويأمل أبياه، الذى عاد لتدريب المنتخب الغانى فى إبريل عام 2017، بعد فشل الفريق فى الفوز بالنسخة الماضية لأمم إفريقيا التى جرت بالجابون فى نفس العام، فى تكرار إنجازاته مع الفريق خلال ولايته الأولى ما بين عامى 2012 و2014، والتى شهدت تأهل غانا لمونديال البرازيل قبل خمسة أعوام.

ويعتمد أبياه على كتيبة هائلة من المحترفين بالخارج، فى مقدمتهم المهاجم المخضرم أسامواه جيان، لاعب فريق قيصرى سبور التركى، الذى تراجع عن قراره بالاعتزال الدولى مؤخرا.

وكان جيان، الهداف التاريخى لمنتخب غانا برصيد 51 هدفا، قد قرر اعتزال اللعب دوليا فى شهر مايو الماضى، بعد قرار أبياه بسحب شارة قيادة الفريق منه ومنحها إلى زميله أندريه أيو، لكن سرعان ما تراجع عن قراره بعد تدخل الرئيس الغانى نانا أكوفو، لينضم إلى قائمة النجوم السوداء فى البطولة.

كما يعول أبياه كثيرا على تألق لاعب الوسط توماس بارتى، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، وكريستيان أتسو جناح نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، وجوردان أيو لاعب كريستال بالاس الإنجليزى، وشقيقه أندريه، المحترف فى صفوف فنار بخشة التركى، وكوادو أسامواه لاعب إنتر الإيطالى.

فى المقابل، يتطلع منتخب بنين، الذى يشارك للمرة الرابعة فى تاريخه، إلى تحقيق المفاجأة تحت قيادة مدربه الفرنسى مارسيل دوسييه.