شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: بكيت لحظة تتويج «موراي» ببطولة «ويمبلدون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، أنه بكى عندما توج البريطانى أندى موراى بلقب بطولة ويمبلدون عام 2013، وذلك بعد الكثير من الأعوام التى مر بها بخيبات أمل فى تلك البطولة.

وتمكن موراى من التتويج بلقب ويمبلدون فى عام 2013، بالتغلب فى المباراة النهائية على المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش، لينهى الانتظار الذى دام طويلًا، لمعاصرة بريطانى يتوج بلقب البطولة منذ فريد بيرى عام 1936، وذلك بحسب «تنس ورلد».

وتواجد مورينيو فى بطولة كوينز، وشاهد وصول موراى رفقة فيلسيانو لوبيز إلى نهائى البطولة فى منافسات الزوجى.

وقال مورينيو فى هذا الشأن: ذرفت الدموع عندما توج موراى بلقب ويمبلدون 2013، لمعرفتى بماذا يعنى هذا اللقب، فبالنسبة للاعبى التنس، بطولات مثل ويمبلدون ورولان جاروس تشبه دورى أبطال أوروبا بالنسبة لنا.

وتابع البرتغالى: نعرف جيدًا شعور التتويج بدورى أبطال أوروبا، ونعرف أيضًا شعور الاقتراب كثيرًا من التتويج باللقب ومن ثم الفشل فى الفوز به، وبالتالى يمكننى تخيل ماذا يعنى هذا اللقب لموراى.

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واختتم: الأمر لا يتعلق بويمبلدون فقط، فهو توج باللقب فى لندن المدينة التى يعيش بها، اللقب كان يعنى الكثير لكل بريطانيا.

من جهة أخرى، أجرى لاعب التنس الأرجنتينى خوان مارتن ديل بوترو، السبت، بنجاح جراحة إثر إصابته بقطع فى عظمة رأس الركبة اليمنى الثلاثاء الماضى أثناء مشاركته فى بطولة كوينز المفتوحة للتنس. وأشار المقربون من اللاعب فى بيان رسمى أجرى خوان مارتن ديل بوترو بنجاح جراحة اليوم فى إحدى عيادات برشلونة إثر إصابته بقطع فى عظمة رأس الركبة اليمنى.

وأصيب ديل بوترو (30 عاما) بعد أن انزلقت قدمه فى مباراته أمام الكندى دينيس شابوفالوف فى الدور الأول بالبطولة التى تقام على الأراضى العشبية، ولكنه استكمل اللقاء، وفاز بمجموعتين دون رد.

ولكن عاودت الآلام اللاعب الملقب ببرج تانديل لتجبره على الانسحاب من البطولة، حيث كان منتظرا أن يواجه الإسبانى فيليسيانو لوبيز فى الدور الثانى.

وكان ديل بوترو قد أصيب فى الركبة نفسها العام الماضى، واضطر للغياب عن الملاعب على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة من 2018.

وعانى اللاعب اللاتينى من لعنة الإصابات المتكررة منذ فوزه بلقب أمريكا المفتوحة فى 2009، وأجرى عملية جراحية فى العام التالى فى مرفق يده اليمنى، ليغيب لنحو ثمانية أشهر، قبل أن يخضع لثلاث جراحات متتالية فى مرفق اليد الأخرى.

ومن المنتظر أن يغيب ديلبو عن الملاعب لنحو ستة أشهر وهو ما يعنى انتهاء الموسم الجارى بالنسبة له.