شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» للاعبي برشلونة: لا تقلقوا أنا قادم.. وجلسة أخيرة بين والد اللاعب والخليفي للاتفاق على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، أجرى اتصالا بالعديد من لاعبى فريق برشلونة، لإبلاغهم بالعودة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة: نيمار أبلغ زملاءه السابقين فى النادى الكتالونى أنه عائد لارتداء قميص البارسا مرة أخرى، حيث كتب البرازيلى لنجوم صفوف البارسا عبر تطبيق «واتس آب»: «لا تقلقوا.. أنا قادم».

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وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين نيمار وناصر الخليفى، رئيس باريس سان جيرمان، توترت للغاية خلال الفترة الماضية، بسبب رغبة اللاعب فى الرحيل عن الفريق الفرنسى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

كان الخليفى قد أكد أنه لم يجبر النجم البرازيلى على الانضمام إلى فريق سان جيرمان فى صيف 2017 وجاء برغبته الكاملة، مشددا على أنه لا يريد رحيله عن صفوف سان جيرمان. وأشارت الصحيفة إلى أن والد نيمار سوف يجتمع مع الخليفى خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل حسم مصير اللاعب وإبلاغه بقراره النهائى، وهو الرحيل عن ملعب «حديقة الأمراء». كان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان فى عام 2017 من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو وهو الشرط الجزائى الذى كان متواجدا فى عقده مع البارسا.

يذكر أن النجم البرازيلى يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، بسبب ضعف الدورى الفرنسى وتعمد بعض لاعبى الأندية إصابته بقوة منذ انضمامه إلى صفوف النادى الباريسى.