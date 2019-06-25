شكرا لقرائتكم خبر عن «أتسو»: الإخفاق في أمم إفريقيا يعني نهاية الجيل الحالي لغانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الغانى كريستيان أتسو أن منتخب بلاده جاهز للمنافسة بقوة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الإخفاق في الفوز بالبطولة، سيعنى نهاية الجيل الحالى للفريق مع اتجاه عدد كبير منهم للاعتزال الدولى.

ويبحث منتخب غانا الملقب بـ(النجوم السوداء) عن التتويج بأمم أفريقيا الغائب عنه منذ نسخة المسابقة التي أقيمت في ليبيا عام 1982، حيث يلعب في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخبات الكاميرون (حامل اللقب) وبنين وغينيا بيساو.

ونقلت شبكة (سكاى سبورتس) عن أتسو قوله: «أعتقد أنه إذا حصلنا على الدعم الذي نحتاجه، فيمكننا الفوز باللقب في هذه النسخة».

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أضاف اللاعب المحترف في صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزى: «إذا لم نفز بكأس الأمم هذا العام، فسوف يقرر الكثير من اللاعبين الاعتزال دوليا».

ويستهل منتخب غانا، الذي يمتلك أربعة ألقاب في أمم إفريقيا مشواره في النسخة الحالية للبطولة، بمواجهة نظيره البنينى اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ويأمل منتخب غانا في كسر سوء الحظ الذي يلازمه في أمم أفريقيا، بعدما عجز عن التتويج بالبطولة رغم تأهله للدور قبل النهائى في النسخ الست الأخيرة للمسابقة.

ويعتبر أتسو أحد العناصر الأساسية في المنتخب الغانى، الذي يتطلع لإعادة البسمة إلى وجوه جماهيره المحبطة، عقب فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية التي جرت بروسيا. وشارك أتسو في 57 مباراة مع المنتخب الغانى، أحرز خلالها عشرة أهداف، فيما قام بصناعة تسعة أهداف.